Зеленский призвал уважать Конституцию

Граждане Украины должны уважать основной закон страны, а не соревноваться в способности обойти его. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский по случаю Дня конституции Украины.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram главы государства.

«Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека и уважать закон, а не соревноваться в способности как можно его обойти», — заявил Зеленский.

Президент призвал граждан помнить об этом каждый раз, когда они заходят в метро без маски, включают ночью музыку, поджигают траву, рубят лес или едут в перегруженной фуре.

«А особенно помнить в те моменты, когда мы готовы разорвать виртуально или реально кого угодно, кто имеет другое мнение», — добавил украинский лидер.

Свое видеообращение глава государства записал на фоне пляжа в Херсонской области. Несмотря на неофициальную обстановку, Зеленский надел костюм.

День конституции отмечается на Украине 28 июня. В честь праздника Зеленский подписал указ о награждении госнаградами государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей науки, культуры и спорта. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени, а певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) — звание «Заслуженный артист Украины». Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Ранее Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма в состав Украины, писало ИА НСН. Он отметил, что Киев вернет «и Крым, и людей». Правда, способы достижения этой цели глава государства не назвал.