Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за российской угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям, в котором заявил, что страна не хочет войны, но должна быть готова к боевым действиям. Он отметил, что не стоит поддаваться панике из-за возможной угрозы со стороны России. Видео с обращением Зеленского опубликовано на его официальном сайте и во всех социальных сетях.

Украинский лидер отметил, что сейчас информационное пространство заполняется сообщениями о возможном вторжении России на Украину, которое начнется в любой момент. Зеленский отметил, что это давно не новость. Угроза войны появилась еще восемь лет назад, когда в 2014 году началось вторжение.

Зеленский отметил, что риски в последнее время не стали больше, вырос только ажиотаж вокруг них.

«Сейчас нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы вы постоянно находились чувствовали тревогу. Это давление на инвесторов и бизнес, чтобы ослабить Украину, чтобы принудить ее уступкам. Создать такой фон, чтобы наше „нет“ звучало слабее», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что единственный повод для паники сейчас — это поддаться своим страхам и начать скупать продукты, снимать деньги и тиражировать фейки. Зеленский подчеркнул, что власть знает обо всех возможных угрозах и готова на них ответить.

«Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю <…> Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине», — заключил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что нагнетание обстановки вокруг Украины идет исключительно из зарубежных СМИ, которые обвиняют Россию в готовности к боевым действиям против соседнего государства.

Главная задача, которая сейчас стоит перед российскими дипломатами — снизить уровень напряжения в Донбассе, но это можно сделать, если официальный Киев начнет выполнять минские соглашения.

Россия ведет переговоры со странами Запада о гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток и неразмещение ракет малой и средней дальности вне территории альянса.