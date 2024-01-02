Мир 02 января 2024, 03:17 Зеленский призвал украинцев не думать о ситуации внутри страны Зеленский: внимание к внутренней политике плохо отразится на контрнаступлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Внимание к внутренней политике Украины негативно скажется на положении украинской армии на поле боя. Если думать о выборах, о контрнаступлении можно забыть, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

«Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях», — отметил Зеленский.

Реклама

Украинцы «переключились на внутреннюю политику», из-за чего мобилизация проходит не столь успешно и не находит поддержки у населения, пожаловался Зеленский. Он заявил, что мобилизация — это не только поле боя, но и совокупность усилий всех граждан и единственная возможность «защитить государство».

Президент считает, что украинцы больше не чувствуют экзистенциальной угрозы, поэтому ее нужно снова в них пробудить. Запад, по его мнению, потерял ощущение срочности.

В новогоднем обращении Зеленский призвал украинцев выбрать службу в армии, а не отъезд из страны. Каждый житель страны должен сделать выбор, привело слова украинского президента издание Piter TV.