Мир 07 августа 2023, 09:45 Зеленский призвал украинцев максимально нацелиться на победу Лидер Украины Зеленский призвал жителей вернуться к мыслям о победе страны Министерство обороны Украины

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Украине нужны сила и сосредоточенность на достижении победы, поэтому некоторым якобы расслабившимся жителям нужно «вернуться к реальности» и поддержать страну. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский анонсировал продолжение «внутренней чистки государства» от тех, кто «своими злоупотреблениями ослабляет его».

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«Украине нужна только сила, только максимальная нацеленность на достижение победы. Если кто-то уже думает, что <…> должен выиграть кто-то другой, то ему нужно вернуться к реальности», — подчеркнул лидер страны.

По его мнению, Украина может выстоять только «как нация», и жители должны каждый день «приносить результаты» для страны и тех, кто за нее борется.

Помимо этого, Владимир Зеленский сообщил о планах укрепить позиции ВСУ на этой неделе и вновь пообщаться с партнерами страны по «оборонным пакетам» для нее, а также «добавить контента» к уже намеченным международным мероприятиям ближайших месяцев.