Зеленский призвал украинцев изучать иностранные языки на карантине
Лидер Незалежной Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам в период режима самоизоляции заняться изучением иностранных языков. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам Зеленского, у украинцев появилась возможность в период самоизоляции «прокачать» свои навыки, а также улучшить знание иностранных языков. Президент Украины заверил, что карантин обязательно закончится, после чего в страну смогут приехать туристы из других государств.
«Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», — призвал политик.