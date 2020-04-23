Зеленский призвал украинцев изучать иностранные языки на карантине

По словам Зеленского, у украинцев появилась возможность в период самоизоляции «прокачать» свои навыки, а также улучшить знание иностранных языков. Президент Украины заверил, что карантин обязательно закончится, после чего в страну смогут приехать туристы из других государств.

«Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», — призвал политик.