Мир 22 ноября 2022, 00:35 Зеленский призвал украинцев экономно расходовать электричество Президент Украины Зеленский призвал украинцев распределять энергопотребление по часам Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительном ущербе, которому подверглась энергетика страны. В с этим он призвал украинцев к экономному потреблению электроэнергии. Его процитировало RT.

По словам Зеленского, был нанесен значительный ущерб энергетике Украины, поэтому жителям и бизнесу «надо быть очень экономными и распределять потребление по часам»;

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«Особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и в некоторых других городах и районах», — отметил он.

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Удары по инфраструктуре Украины начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, который организовали спецслужбы страны. Целями ВС РФ являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

В связи с этим некоторые украинские города были вынуждены ограничить поставки электроэнергии. Также Зеленский попросил украинцев снизить потребление света с 17:00 до 23:00.