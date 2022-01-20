США необходимо ввести санкции против России, не дожидаясь военной агрессии в сторону Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве, сообщил Axios.

Зеленский выразил уверенность, что если санкции введут после эскалации конфликта с России, то от них не будет смысла.

«Президент дал понять, что необходимо ввести санкции против газопровода „Северный поток — 2“. Любые предполагаемые санкции являются бесполезными», — сообщил источник.

Отмечается, что сенаторы отреагировали позитивно, несмотря на разное отношение к санкциям в сторону России.

«Путин не понимает таких расплывчатых угроз. „Если“ нет в его лексиконе. Есть „да“ и есть „нет“», — заявил Зеленский сенаторам.

Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер призвал европейские страны вместо угроз санкциями России сосредоточиться на конструктивном диалоге и пытаться найти взаимопонимание.