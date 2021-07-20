Зеленский призвал сделать безопасность в Черном море мировым приоритетом

Мировое сообщество должно сделать своим приоритетом вопрос безопасности в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Значительное внимание мы уделили сегодня развитию в сферах безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества», — процитировала Зеленского его пресс-служба.

Украинский лидер сделал такое заявление во время своего рабочего визита в Грузию. Он провел переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили, а также с лидером Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам Зеленского, он будет раз увидеть всех собравшихся на учредительном саммите в Киеве. Мероприятие пройдет 23 августа. Власти Украины предложили поучаствовать в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза.

Ранее Зеленский сообщил о запуске «Крымской платформы». Это пакет законов, с помощью которого Украина намерена вернуть Крым под свой контроль.