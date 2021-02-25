Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону основные направления сотрудничества, а также реформы в стране и ситуацию в регионе Черного моря. Глава североатлантического блока получил приглашение на саммит «крымской платформы» и обещал его серьезно обдумать.

Как сообщил офис украинского президента, встреча приурочена к 30-летию независимости Украины, и состоится 23 августа 2021 года.

«Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран — членов НАТО в Черном море», — отметила пресс-служба Зеленского.

Собеседники также обсудили возможность углубления практического сотрудничества Киева и НАТО. Зеленский подчеркнул, что наиболее актуальным для Киева является сейчас вопрос перспективы получения плана действий по членству в альянсе.

Столтенберг заявил, что НАТО будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Черном море, и уже положено начало.

В ответ на заявление и.о. постпреда США в ООН Ричарда Миллса об опасности, которую для мирового сообщества представляет милитаризация Крыма, депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил, что Россия сама разберется, как защищать свою территорию.