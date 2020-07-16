Зеленский призвал правительство не продлевать карантин надолго

Он отметил, что необходимо следить за развитием эпидемиологической ситуации. Зеленский также подчеркнул, что народ уже устал от карантина.

«Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше», — приводит слова президента Украины RT.