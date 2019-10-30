Зеленский призвал называть крымчан «украинцами»
Президент Украины Владимир Зеленский попросил не забывать, что крымчане — это «граждане Украины», сообщила газета «Взгляд».
Украинский лидер обратил внимание на важность информационной и гуманитарной политики в Донбассе и в Крыму.
«Если действенная гуманитарная политика — это задача в первую очередь государства, то информационная политика — общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей», — заявил он.
По мнению Зеленского, всех жителей Донецка и Луганска называют «сепарами», хотя некоторые из них не имеют отношения к ДНР и ЛНР. Он также добавил, что «уже стало нормой говорить — жители временно оккупированных территорий и все меньше вспоминать жителей Крыма и Донбасса».
«Мы говорим «граждане Украины» все меньше»», — отметил Зеленский относительно крымчан и жителей Донбасса.