Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее начать консультации с США и Германией. Лидер страны намерен обсудить вопрос сохранения украинского транзита газа.

Зеленский встретился в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм. Он заявил, что необходимо создать эффективные предохранители от использования Россией газа в качестве оружия.

«В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», — сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

Также украинский лидер высказался о российском газе. По его словам, этот газ является самым грязным в мире.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — заявил президент.

В конце августа Зеленский сказал, что Украина хочет получить от Евросоюза «бронежилет» от последствий запуска газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что стране важно получить гарантии энергетической безопасности не только на словах.