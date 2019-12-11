Зеленский призвал Евросовет сохранить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию. Заявление он сделал в ходе телефонного разговора с недавно назначенным на должность президента Евросовета Шарлем Мишелем.

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В опубликованном на сайте главы государства сообщении сказано, что Зеленский поздравил Мишеля с назначением. Он также рассказал о результатах состоявшегося 9 декабря саммита.

Разговор состоялся незадолго до заседания Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос продления экономических санкций против Российской Федерации. Зеленский выразил надежду на сохранение поддержки Украины и единство в Европейском союзе. Заседание должно состояться 15–16 декабря.

«Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», — заявил лидер страны.

Владимир Зеленский также заверил собеседника в том, что Украина останется надежным партнером в вопросе транзита газа. Он пригласил Шарля Мишеля в любое удобное для него время посетить Украину.