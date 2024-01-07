Мир 07 января 2024, 23:32 Зеленский призвал Европу проучить Россию Зеленский: Евросоюз должен преподать урок России за спецоперацию РИА «Новости»

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Страны Европы должны преподать урок России за проведение специальной военной операции. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, его процитировало издание «РБК-Украина».

«Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — сказал он.

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По мнению Зеленского, есть способ одержать победу над Россией. Для этого Европейскому союзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Здесь политик сделал акцент на вкладе Швеции в общее производство техники.

Украинский лидер принял участие в ежегодной конференции Швеции «Общество и оборона» по видеосвязи. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и заявил о желании «победить» Россию, при этом не уточнил, каким образом это нужно сделать.

Власти ЕС ранее обещали отправить ВСУ один миллион снарядов. Однако эта цель оказалась для блока недостижимой. Позже в Минобороны Германии заверили, что увеличат выпуск боеприпасов.