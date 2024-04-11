Мир 11 апреля 2024, 22:58 Зеленский призвал Европу принять Украину в ЕС в пику Путину Зеленский: если Украину не примут в ЕС, Путин воспримет это как слабость Европы РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских лидеров принять его страну в состав Евросоюза не позже июня, добавив, что если этого не случится, то Россия воспримет этот факт как слабость стран ЕС. Об этом сообщила «Европейская правда».

«Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил украинский лидер.

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Зеленский добавил, что членом ЕС и НАТО должна быть каждая демократическая нация в Европе, разделяющая и защищающая общие ценности европейских государств и евроатлантического пространства. Только это нужно подтвердить реальными действиями, подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что участие белорусских представителей, как и российских, в первой мирной конференции по украинскому кризису маловероятно. Мероприятие пройдет в июне неподалеку от города Люцерн.