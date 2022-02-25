Зеленский призвал Европу отключить Россию от SWIFT

Поддержать «миротворческую миссию ООН» на Украине и санкции против России, включающие наложение эмбарго на торговлю нефтью и газом, призвал лидеров Евросоюза украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в личном Telegram-канале. Он также призвал отключить Россию от SWIFT.

В ночь на пятницу, 25 февраля, Зеленский разместил запись, где обращается к участникам чрезвычайного саммита Евросоюза. Он попросил европейских лидеров «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против РФ, в том числе «отключить SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН».

Также Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается гарантиях безопасности и европейской перспективе. Глава государства отметил, что они очень долго «ждали у открытой двери», не получили членство в НАТО, а теперь нуждаются в «международно-правовых гарантиях безопасности» и европейской перспективе, а также «быстрых и конкретных действиях».

Накануне, 24 февраля, президент Путин объявил о начале специальной военной операции, являющейся ответом на обращение руководителей республик Донбасса. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий соседнего государства. По информации Минобороны, высокоточные средства выводят из строя военную инфраструктуру страны. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.