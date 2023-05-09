Мир 09 мая 2023, 17:38 Зеленский призвал ЕК скорее отменить ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции Зеленский: протекционистские меры по ограничению экспорта сельхозпродукции разочаровывают РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован ограничениями на экспорт украинской сельхозпродукции и ожидает их снятия. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, сообщил ТАСС.

«Жесткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — отметил Зеленский.

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По словам украинского лидера, любые ограничения украинского экспорта являются недопустимыми, поэтому он ждет их отмены в ближайшее время.

Экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию ЕК запретила с 2 мая по 5 июня. Фермерам этих стран ЕК пообещала 100 миллионов евро помощи из бюджета Евросоюза.

На этот шаг Еврокомиссия пошла из-за того, что пять государств в одностороннем порядке решили запретить импорт агропродукции с Украины. Причиной они назвали затоваривание своих рынков, которое поставило их фермеров буквально на грань разорения.