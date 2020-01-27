    27 января 2020, 11:00

    Зеленский призвал дать отпор антисемитизму, ксенофобии и расизму

    Анастасия Кременчугская

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу дать отпор антисемитизму, ксенофобии и расизму во время памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Польше, написала «Свободная пресса».

    Зеленский призвал международное сообщество остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества. Для этого необходимо не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.