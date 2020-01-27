Зеленский призвал дать отпор антисемитизму, ксенофобии и расизму
Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу дать отпор антисемитизму, ксенофобии и расизму во время памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Польше, написала «Свободная пресса».
Зеленский призвал международное сообщество остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества. Для этого необходимо не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.