Мир 25 июня 2023, 23:37 Зеленский призвал Байдена «давить» на Россию Зеленский попросил Байдена оказать «давление» на Россию Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что поговорил с американским коллегой Джо Байденом о расширении оборонного сотрудничества. Также он заявил, что «мир должен давить» на Россию.

По словам Зеленского, давление на Россию должно происходить «до восстановления международного порядка». Лидеры стран обсудили ситуацию в Российской Федерации, контрнаступление ВСУ и американскую помощь Украине.

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«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США, в том числе посредством оказания на постоянной основе помощи в гуманитарной сфере, сферах безопасности и экономики», — указано в сообщении Белого дома.

Зеленский также отметил, что во время переговоров речь шла о расширении оборонного сотрудничества с упором на дальнобойные средства поражения.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал заявления Джо Байдена и Владимира Зеленского о якобы исходящей ядерной угрозе от России бурным потоком сознания.