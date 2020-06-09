Зеленский признался в желании заразиться коронавирусом
Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местное издание.
«Чтобы не было „депрессухи“. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — поделился Зеленский.
Идею украинского президента не оценили в администрации, посчитав это перебором. Зеленский также отметил, что его семья не простила бы ему этот поступок.
«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил лидер Украины.