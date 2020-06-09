Зеленский признался в желании заразиться коронавирусом

«Чтобы не было „депрессухи“. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — поделился Зеленский.

Идею украинского президента не оценили в администрации, посчитав это перебором. Зеленский также отметил, что его семья не простила бы ему этот поступок.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил лидер Украины.