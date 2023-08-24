Мир 24 августа 2023, 01:03 Зеленский признался в своих ошибках Зеленский заявил, что совершил достаточно ошибок за последние полтора года РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года совершил достаточно ошибок. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которую транслировал украинский канал «Рада».

«Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно», — заявил глава киевского режима.

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Так он ответил на вопрос о его самой важной победе и ошибке за время специальной военной операции России на Украине.

Также Зеленский говорил, что военные попросили его усилить мобилизацию в стране. Украинский лидер отметил, что призыв на службу станет жестче после чистки в военкоматах.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского свергнут с поста президента, если он не согласится на переговоры с российской стороной. По его мнению, Украину ждет демографическая и гуманитарная катастрофы из-за действий ее предводителя. Государство уже покинули 13 миллионов человек.