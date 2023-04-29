Мир 29 апреля 2023, 20:59 Зеленский признался в регулярных занятиях стрельбой Президент Украины Зеленский рассказал о личном пистолете РИА «Новости»

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Способом решения чрезвычайных ситуаций президент Украины Владимир Зеленский назвал свой пистолет, который с начала специальной военной операции он стал носить с собой. Об этом он рассказал в интервью телевизионному журналисту Дмитрию Комарову для специального проекта «Год. За кадром».

По словам Зеленского, еще в самом начале специальной военной операции он начал упражняться в стрельбе. Для этого в разных частях Банковой улицы (правительственный квартал Киева) находились ящики с оружием и патронами.

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Президент Украины отметил, что готов использовать свой пистолет в самой чрезвычайной ситуации. В качестве примера он привел взятие его в плен.

«Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!» — заявил Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста, готов ли глава государства к самоубийству к критической ситуации, глава Украины ответил отрицательно.

«Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались», — пояснил Зеленский.

Еще об одном самом большом страхе президента Украины Владимира Зеленского ранее напомнило издание Financial Times. Украинский лидер боится провала контрнаступления ВСУ и дальнейших переговоров с Россией.

По данным издания, ВСУ не хватает личного состава. Не помогла даже масштабная мобилизация, которую объявили еще зимой.

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что права на ошибку в этот решающий момент у армии нет.