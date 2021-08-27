Зеленский признался, почему расплакался в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему заплакал во время парада ко Дню независимости страны. Своими эмоциями он поделился в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Объяснение было очень простым. Зеленский отметил, что в этот момент просто невозможно было остаться равнодушным. «Все плакали, все живые люди», — сказал украинский лидер.

В честь 30-летия независимости Украины провели большой театрализованный парад. Действие рассказало о становлении страны. Отдельные сцены посвящали самым важным вехам украинской истории. Когда девочка, олицетворяющая Украину, побежала к военным на импровизированном Майдане, Зеленский пустил слезу.

Но некоторые украинцы отдают предпочтение явно не тем историческим событиям. То и дело появляются новости, что где-то вывесили символику СС или кто-то выкрикнул нацистское приветствие. 28 апреля в центре Киева даже прошел целый парад, который посвятили годовщине дивизии СС «Галичина». Украинский президент резко осудил такое действо, позже в стране возбудили уголовное дело о запрещенном параде.