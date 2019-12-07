Зеленский признался, что хочет увидеть Путина

Зеленский вспомнил недавний телефонный разговор с Путиным, когда Россия возвращала Украине моряков, задержанных в Керченском проливе. Но на встрече в «нормандском формате» он хочет живого общения.

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека», — заявил Зеленский.

Он хочет почувствовать, что обе стороны собираются «закончить эту трагическую войну». Понимание этого можно получить именно за столом переговоров. Глава Украины добавил, что все участники саммита запланировали двусторонние встречи.

При этом предшественник Зеленского предостерег его от личной беседы с Путиным. Предыдущий украинский президент Петр Порошенко уверен, что после подобной встречи Зеленский согласится на договоренности, о которых пожалеет.

Лидеры «нормандской четверки» — Украины, России, Франции, Германии — встретятся 9 декабря в Париже. Стороны обсудят вопрос по урегулированию конфликта на Украине. Россия готова к проведению двусторонней встречи Путина и Зеленского на саммите, говорил помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что формат общения президентов определят ближе к встрече во Франции.