08 сентября 2023, 23:25
Зеленский признал превосходство России в небе
Зеленский: превосходство России в небе мешает контрнаступлению Украины
Контрнаступлению ВСУ мешает превосходство России в небе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление опубликовали на сайте главы государства.
По его словам, замедляются все процессы — «от санкций до предоставления оружия». Некоторые партнеры уже начали спрашивать Зеленского, когда ВСУ сделают следующий шаг в рамках контрнаступления.
Реклама
«Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», — подчеркнул президент Украины.
Для наращивания темпов контрнаступления ВСУ требуется конкретная военная техника. В частности, современные истребители, уточнил Зеленский. Он добавил, что Россия «останавливает» украинскую армию с неба, так как ВС РФ имеет вооружение, которого нет у ВСУ.
Экс-офицер США Дэниэл Дэвис заявлял, что поддержка со стороны американских властей грозит киевскому режиму потерей территорий и населения. По его словам, контрнаступление ВСУ обречено на провал.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама