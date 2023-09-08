Мир 08 сентября 2023, 23:25 Зеленский признал превосходство России в небе Зеленский: превосходство России в небе мешает контрнаступлению Украины Официальный сайт президента Украины

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Контрнаступлению ВСУ мешает превосходство России в небе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление опубликовали на сайте главы государства.

По его словам, замедляются все процессы — «от санкций до предоставления оружия». Некоторые партнеры уже начали спрашивать Зеленского, когда ВСУ сделают следующий шаг в рамках контрнаступления.

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«Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», — подчеркнул президент Украины.

Для наращивания темпов контрнаступления ВСУ требуется конкретная военная техника. В частности, современные истребители, уточнил Зеленский. Он добавил, что Россия «останавливает» украинскую армию с неба, так как ВС РФ имеет вооружение, которого нет у ВСУ.

Экс-офицер США Дэниэл Дэвис заявлял, что поддержка со стороны американских властей грозит киевскому режиму потерей территорий и населения. По его словам, контрнаступление ВСУ обречено на провал.