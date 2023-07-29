29 июля 2023, 00:52
Зеленский признал попадание снаряда в здание СБУ в Днепропетровске
Президент Украины Зеленский: здание СБУ в Днепропетровске повреждено ракетой
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете ракеты в офис СБУ в Днепропетровске. О повреждении здания Службы безопасности украинский лидер рассказал в Telegram-канале, там же разместил видео с места взрыва.
«Днепропетровск. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.), руководителем ОВА (областной военной администрации — прим. ред.)», — написал он.
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Президент Украины отметил, что на месте взрыва работают все необходимые службы.
В ночь на 28 июля взрывы гремели в Житомирской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Николаевской областях страны.
Зеленский ранее сообщил, что в результате обстрела 26 июля «есть попадания», но не уточнил, куда именно прилетели российские ракеты. Украинский лидер также не стал вдаваться в подробности, есть ли разрушения или пострадавшие.
Владимир Зеленский
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