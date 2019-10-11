Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры». По словам президента, украинцы любили полуостров, потому что он являлся частью страны.

«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», — сказал Зеленский на большой пресс-конференции журналистам, его цитирует ТАСС.

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Он также отметил, что сейчас по поводу Крыма все сложно, и все зависит от людей, которым там живут. Зеленский напомнил, что украинцы ездили отдыхать в Крым, даже когда в Турции и Египте стало дешевле. Президент поделился, что и сам на неделю приезжал с семьей на полуостров, а в 2013 году купил там квартиру и привез в нее плитку и кафель, но «не успел ничего сделать».

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. За воссоединение проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Украина, а вслед за ней Евросоюз, США и ряд других стран не признали итоги референдума.