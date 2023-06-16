Мир 16 июня 2023, 02:33 Зеленский признал, что российские войска «жестко сопротивляются» контрнаступлению ВСУ Flickr

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ВСУ сталкиваются на линии фронта с мощным сопротивлением российских Вооруженных сил, признал в интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия боится не выиграть в этой кампании, так как это будет означать проигрыш в конфликте.

Украинский президент снова пожаловался на «медленные поставки» новейшего западного вооружения и посетовал, что ВСУ теряют «преимущество».

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«Мы теряем время, мы теряем людей, и, самое главное, мы теряем наше преимущество», — заявил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ внушает Зеленскому надежды «вернуть» территории, которые в результате референдумов стали частью России. Также оно необходимо, чтобы сохранить поддержку союзников, написало издание.

Президент Украины в очередной раз использовал площадку СМИ для обращения к НАТО с требованием гарантировать Киеву членство в альянсе. Зеленский ранее заявил, что «важно услышать правду» относительно приглашения Украины в НАТО после окончания конфликта.