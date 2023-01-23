Мир 23 января 2023, 04:28 Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию Президент Украины Зеленский: поставки нескольких десятков танков с Запада не помогут ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Поставки нескольких десятков западных танков Украине не смогут кардинально повлиять на ситуацию. Об этом в интервью ARD заявил Владимир Зеленский.

«Когда против нас армия России, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — отметил он.

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Также он заверил, что поставки военной техники с Запада влияют на «мотивацию» и боевой дух ВСУ.

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Власти Германии не станут препятствовать, если Польша объявит о поставках танков Leopar 2 Украине. Как отметила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пока из Варшавы подобного запроса не поступало.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии могут в ближайшее время принять решение по вопросу поставок на Украину танков Leopard. По его словам, руководству страны нужно взвесить плюсы и минусы. Этим будет заниматься немецкое правительство.

Журналисты издания Politico писали, что окончательное решение канцлера Германии Олафа Шольца по танкам для ВСУ напрямую зависит от американского лидера Джо Байдена.