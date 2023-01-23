23 января 2023, 04:28
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию
Президент Украины Зеленский: поставки нескольких десятков танков с Запада не помогут ВСУ
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не смогут кардинально повлиять на ситуацию. Об этом в интервью ARD заявил Владимир Зеленский.
«Когда против нас армия России, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — отметил он.
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Также он заверил, что поставки военной техники с Запада влияют на «мотивацию» и боевой дух ВСУ.
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Власти Германии не станут препятствовать, если Польша объявит о поставках танков Leopar 2 Украине. Как отметила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пока из Варшавы подобного запроса не поступало.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии могут в ближайшее время принять решение по вопросу поставок на Украину танков Leopard. По его словам, руководству страны нужно взвесить плюсы и минусы. Этим будет заниматься немецкое правительство.
Журналисты издания Politico писали, что окончательное решение канцлера Германии Олафа Шольца по танкам для ВСУ напрямую зависит от американского лидера Джо Байдена.
Владимир Зеленский
Украина
Польша
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