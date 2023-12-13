Мир 13 декабря 2023, 03:05 Зеленский признал, что большая часть выделенных Украине денег остается в США РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский вслед за Госдепартаментом США заявил, что большая часть американской помощи остается в самих Штатах. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с лидером США Джо Байденом. Его слова передало РИА «Новости».

«Важно знать, что две трети американской помощи Украине остаются и работают в США», — сказал Зеленский.

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Подобное раньше высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако по его словам, эта цифра еще больше. Около 90% военной помощи Украине остались в США и послужили росту экономики, отметил он. Поэтому очень важно продолжать помогать ВСУ, добавил Блинкен.

Ранее стало известно, что Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. В него войдут боеприписы для для ПВО и артиллерии. Американский президент заявил, что США продолжат помогать «так долго, насколько это возможно», однако возможности страны без допфинансирования скоро подойдут к концу.