Мир 23 марта 2023, 04:06 Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины» РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Глава Киева выдал награду мэру города Игорю Терехову. Об этом лидер страны написал в своем Telegram-канале.

«Он (Харьков — прим. ред.) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — заявил украинский президент.

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Президент Украины добавил, что на встрече обсуждалась ситуация в Харьковской области, в частности, поднимались вопросы строительства укреплений, восстановления инфраструктуры, оказания помощи местному населению и обеспечения населенных пунктов электроэнергией.

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Японский журналист Shūkan Gendai Хироси Охара ранее сравнил Зеленского с бен Ладеном. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты также давали ему деньги и оружие в рамках операции ЦРУ «Циклон».

Днем ранее украинский президент побывал на позициях ВСУ на Артемовском направлении. Во время поездки Зеленский принял доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на данном участке спецоперации. Украинский лидер также наградил солдат ВСУ. Однако же Зеленский так и не уточнил какие населенные пункты он посетил.