02 февраля 2023, 12:49
Зеленский пришел в ярость из-за оценки способностей ВСУ
Politico: Зеленский пришел в ярость из-за слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС РФ
Администрация украинского президента Владимира Зеленского пришла в ярость из-за высказываний руководителя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что у подразделений ВСУ не получится вытеснить российских военных со всех занятых территорий. Об этом сообщило издание Politico.
«После замечаний Милли администрация Зеленского пришла в настоящую ярость», — сказано в сообщении.
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Власти Украины также возмутились неверными оценками американских разведчиков о вариантах развития конфликта.
Ранее сообщалось, что Пентагон признал, что подразделения ВСУ несут огромные потери в зоне ведения боевых действий. Однако точные цифры источник назвать отказался.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что конфликт на Украине вступил в решающую стадию, поэтому западным странам и НАТО нельзя сокращать поставки военной техники и оружия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозировал, что главные бои в конфликте пройдут в течение ближайших трех месяцев.
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