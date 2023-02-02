Мир 02 февраля 2023, 12:49 Зеленский пришел в ярость из-за оценки способностей ВСУ Politico: Зеленский пришел в ярость из-за слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС РФ Официальный сайт президента Украины

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Администрация украинского президента Владимира Зеленского пришла в ярость из-за высказываний руководителя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что у подразделений ВСУ не получится вытеснить российских военных со всех занятых территорий. Об этом сообщило издание Politico.

«После замечаний Милли администрация Зеленского пришла в настоящую ярость», — сказано в сообщении.

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Власти Украины также возмутились неверными оценками американских разведчиков о вариантах развития конфликта.

Ранее сообщалось, что Пентагон признал, что подразделения ВСУ несут огромные потери в зоне ведения боевых действий. Однако точные цифры источник назвать отказался.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что конфликт на Украине вступил в решающую стадию, поэтому западным странам и НАТО нельзя сокращать поставки военной техники и оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозировал, что главные бои в конфликте пройдут в течение ближайших трех месяцев.