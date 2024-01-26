Мир 26 января 2024, 09:46 Зеленский пришел в бешенство из-за появления конкурента Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потерял контроль над собой из-за Залужного Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над собой из-за роста популярности главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он рассказал, что Залужный стал для украинского лидера «абсолютным конкурентом». По его словам, Зеленский приходит в ярость из-за появления главкома ВСУ и хочет избавиться от него.

Реклама

«Это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может», — объяснил политолог.

Эксперт добавил, что президента Украины больше волнуют интриги и склоки, чем ситуация в ВСУ. Соскин предположил, что борьба за власть внутри украинского руководства будет идти все яростнее. Политолог также обратился к украинцам и предложил им подумать над прекращением боевых действий.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что Запад хочет назначить главкомом ВСУ начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. По его мнению, перестановки произойдут из-за провалов украинской армии и конфликта Залужного с Зеленским.