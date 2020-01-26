Зеленский приостановил решение вопроса по Донбассу. В Париже этим не довольны

На Украине после «нормандского саммита» занялись внутренними вопросами, которые никак не связаны с урегулированием ситуации в Донбассе. В Париже растет недовольство Зеленским.

Как рассказал в эфире телеканала «112 Украина» дипломат и депутат Верховной рады Олег Волошин, в Париже сейчас не понимают, почему после довольно успешного саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский перестал что-либо делать в отношении Донбасса. В урегулировании конфликта «зависла очередная пауза».

Волошин сообщил, что в Киеве отложили в сторону все решения, которые приняли по итогам встречи в столице Франции и занялись, по мнению французских властей, второстепенными вопросами.

9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по Донбассу. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Одним из основных ожидаемых достижений по результатам переговоров стало соглашение об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что судьбоносного прорыва на «нормандском саммите» не было.