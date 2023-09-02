Мир 02 сентября 2023, 11:23 Зеленский примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине Guardian: Зеленский посетит Совбез ООН по Украине 20 сентября Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет 20 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета The Guardian.

Зеленский, по данным издания, не только будет присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, но и примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине на уровне глав делегаций.

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Заседание СБ ООН пройдет в Нью-Йорке в неделю сессии Генеральной ассамблеи организации. В мероприятиях примут участие до 99 глав государств, 32 министров иностранных дел и 48 премьер-министров, уточнили «Известия».

Делегацию России на Генассамблее возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит с речью 23 сентября. Кроме того, ожидается выступление президента США Джо Байдена.

В сентябре председательство в Генассамблее ООН перешло к Албании. Ранее о вероятном участии Зеленского в заседании Совбеза сообщала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.