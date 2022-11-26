Мир 26 ноября 2022, 17:24 Зеленский приложил все усилия, чтобы втянуть США в конфликт с Россией Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский пытается столкнуть США и НАТО с Россией РИА «Новости»

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Высказывания и действия украинского президента Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше указывают на то, что он пытается втянуть США и НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления Филип Джиральди в беседе на YouTube-канале Judging Freedom.

«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт», — отметил он.

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Джиральди выразил уверенность, что заявления киевского режима о причастности России к происшествию ничем не обоснованы и противоречат имеющимся доказательствам. Он не стал ставить под сомнение принадлежность ракеты к украинским силам.

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Об этом свидетельствует, по мнению экс-сотрудника ЦРУ, траектория ее движения. К тому же в российском арсенале нет таких ракет.

Офицер указал на то, что Зеленский пытался манипулировать якобы нарушением пятой статьи Устава НАТО, чтобы Альянс выступил «против агрессора» и развязал полномасштабную войну против России.

Ракета упала в Люблинском воеводстве около польско-украинской границы 15 ноября. Погибли два человека. Сначала западные СМИ пытались обвинить в этом Россию. Однако президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что снаряды принадлежат системе ПВО Украины. Зеленский же заявил, что не сомневается в непричастности ВСУ к этому происшествию. Однако спустя сутки признался, что уверен уже не на 100%.