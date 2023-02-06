06 февраля 2023, 22:50
Зеленский прилетит на саммит стран Евросоюза
Президент Украины Зеленский может прилететь на саммит ЕС 9 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прилетит в Брюссель. Там состоится саммит государств — членов Европейского союза, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник
В публикации сказано, что встреча представителей стран, входящих в Евросоюз, продлится два дня с небольшими перерывами. При этом что на ней будет делать Зеленский — неизвестно. Журналисты объяснили такую секретность заботой о безопасности украинского лидера.
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Как сообщил источник британского издания, Владимир Зеленский может выступить с обращением к спецсессии Европарламента. Однако это не точная информация: поездку украинского президента вполне могут отменить.
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Журналисты напомнили, что с момента начала специальной военной операции России на Украине Зеленский покидал территорию страны всего один раз, когда летал в США.
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