Мир 04 мая 2023, 00:17 Зеленский прилетел в Нидерланды — СМИ НТК: президент Украины Зеленский прилетел в Нидерланды Telegram

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Голландский правительственный самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах. Информация об этом появилась на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).

По данным СМИ, Зеленский 4 мая выступит в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». Также в планах президента Украины стоит посещение Международного уголовного суда, который занимается расследованиями преступлений, совершенных во время конфликта.

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Корпорация отметила, что этот визит Зеленского в Нидерланды первый в статусе президента, а также один из немногих поездок за пределы страны с начала СВО.

Ранее стало известно, что Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении. После прибытия украинского президента в аэропорт Хельсинки, над ним кружили несколько вертолетов, поднятых в воздух ради безопасности.