Зеленский пригрозил закрыть три украинских телеканала на YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения трансляции каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на сервисе YouTube. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Зеленский заявил, что после прекращения вещания на Украине трех каналов, которые связывают с главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, не намерен останавливаться на достигнутом. По его словам, власти уже добились того, чтобы на этих каналах показали только «настроечную таблицу», и приложат усилия для того, чтобы «112 Украина», NewsOne и ZIK также получили «пожизненный бан» на вещание в YouTube.

В феврале Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкционных мер в отношении трех каналов, которые после этого прекратили вещание.

Российские депутаты расценили закрытие украинских каналов как удар по демократии. Зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявлял, что решение Киева в первую очередь вызовет недовольство среди русскоязычного населения Украины.