Мир 02 июня 2023, 19:20 Зеленский пригрозил странам, помогающими России обойти санкции Глава Украины Зеленский пообещал бороться со странами, помогающими России обойти санкции РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил государствам, которые помогают России в обходе санкций. Он пообещал «публично бороться» с ними. Такое заявление украинский лидер сделал на пресс-конференции в Киеве. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что такие государства есть во всем мире и даже в Европе.

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«Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — сказал Зеленский.

Президент также выразил недоумение тем, что есть такие страны, которые одновременно пытаются нарастить производство вооружений для Украины, при этом фактически помогая России. Какая-то ерунда происходит, возмутился украинский глава.

Ранее стало известно, что согласование 11-го пакета антироссийских санкций идет непросто. Страны Евросоюза даже решили смягчить выдвинутые предложения ради окончательного подписания документа. Согласно данным зарубежных СМИ, ЕС может отменить запрет на заход судов с запрещенными товарами в порты Евросоюза.