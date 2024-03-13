Мир 13 марта 2024, 02:29 Зеленский пригрозил России ответными мерами после взрывов в Кривом Роге Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что вооруженные силы страны будут наносить России «ответные потери» после взрывов в Кривом Роге. Об этом он заявил в ежевечернем обращении к украинцам, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский телеканал «Общественное» вечером во вторник, 12 марта, сообщил о взрывах в Кривом Роге. Они прогремели после объявления в городе воздушной тревоги.

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В тот же день Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью беспилотников. Один БПЛА врезался в здание мэрии и взорвался. В результате атаки пострадали четыре человека. Двух сотрудниц мэрии госпитализировали с осколочными ранениями. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое, другой — средней тяжести. Еще двум пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

В этот же день еще один беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде, другой — упал на крышу торгового центра. В результате этих атак никто не пострадал.