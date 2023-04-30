Мир 30 апреля 2023, 09:53 Зеленский пригрозил России новыми санкциями Зеленский сообщил о подготовке санкций против лиц и компаний, связанных с ВПК России YouTube

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Украина в скором времени введет новый пакет санкций против компаний и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы готовим новые санкционные решения против компаний и лиц, а также иностранных субъектов, связанных с российским ВПК. Обнародуем их в скором времени», — пообещал он.

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Кроме того, Зеленский предупредил о «новых мощных шагах», которые якобы сплотят Украину и союзников в противостоянии с Россией.

Зеленский 15 апреля ввел новые санкции против российских граждан, под ограничения подпали больше 80 спортсменов. Им запретили въезд на Украину, а также заморозили активы, размещенные в стране.

В санкционном списке оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, фигуристка Елизавета Туктамышева, хореограф Илья Авербух и другие.