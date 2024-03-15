Мир 15 марта 2024, 21:47 Зеленский пригрозил новыми ударами по России Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ РИА «Новости»

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Провал диверсионных попыток проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей не дает покоя Владимиру Зеленскому. Президент Украины выступил с угрозами в адрес России в своем Telegram-канале, заявив о новых ударах.

«Определили самые уязвимые места России, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», — отметил он.

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По словам Зеленского, изготовление и применение ударных, дальнобойных дронов по российской логистике он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что украинская армия совершает бессмысленные с военной точки зрения атаки на приграничные регионы России. Глава государства пообещал, что удары националистов по российской территории не останутся безнаказанными.