Мир 07 сентября 2023, 03:06 Зеленский пригрозил ЕС судом, если ограничения на импорт украинского зерна не отменят Зеленский пригрозил ЕС арбитражем в случае продления запрета на импорт зерна РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу судом в случае продления запрета на импорт агропродукции из Украины. Об этом глава киевского режима заявил в обращении, опубликованном на его официальном сайте.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!» — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что страна спокойно реагирует на то, как ее зерно становится неплохим источником заработка для ряда европейских государств, перерабатывающих украинскую агропродукцию. Зеленский «отдельно» заявил Еврокомиссии, что не будет спокойно смотреть на нарушение данных ему обещаний.

«Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — сказал он.

Еще в конце апреля Еврокомиссия заключила соглашение с пятью государствами Восточной Европы об ограничении экспорта украинской продукции: рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Речь идет о таких странах, как Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия.

В конце августа стало известно, что Словакия предложит запретить импорт украинского зерна на следующем совете Евросоюза. Также глава словацкого парламента Борис Коллар потребовал от правительства продлить запрет на импорт зерна с Украины. По его словам, в ином случае словацких фермеров ждет катастрофа.