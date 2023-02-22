22 февраля 2023, 15:26
Зеленский пригрозил банкам России санкциями на Украине сроком до 50 лет
Зеленский попросил Раду утвердить санкции против всех банков России сроком на 50 лет
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с просьбой согласовать введение санкций против находящихся в России банков сроком на 50 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Совбеза Украины.
«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в России», — написали авторы документа.
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Одной из указанных в решении ведомства финансовых структур является ЦБ РФ. Помимо регулятора, санкции — в случае финального согласования документа — коснутся небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем и даже страховщиков.
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Согласно решению Совбеза Украины, в случае вступления решения в силу все эти финансовым структурам остановят операции с активами, принадлежащими финучреждениям России.
Санкции
Украина
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