Мир 22 февраля 2023, 15:26 Зеленский пригрозил банкам России санкциями на Украине сроком до 50 лет Зеленский попросил Раду утвердить санкции против всех банков России сроком на 50 лет Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с просьбой согласовать введение санкций против находящихся в России банков сроком на 50 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Совбеза Украины.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в России», — написали авторы документа.

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Одной из указанных в решении ведомства финансовых структур является ЦБ РФ. Помимо регулятора, санкции — в случае финального согласования документа — коснутся небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем и даже страховщиков.

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Согласно решению Совбеза Украины, в случае вступления решения в силу все эти финансовым структурам остановят операции с активами, принадлежащими финучреждениям России.