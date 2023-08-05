Мир 05 августа 2023, 13:45 Зеленский приготовился к попыткам Запада принудить его к переговорам с Россией NYT: Зеленский признал стремление Запада принудить его к переговорам с Россией Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский приготовился к попыткам западных государств принудить его к переговорам с Россией. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

По мнению авторов статьи, Зеленский на фоне ожесточенных сражений продемонстрировал своим дипломатам, что ситуация в будущем только усложнится.

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«В ближайшие месяцы давление на Украину только начнет нарастать из-за стремления Запада к поиску мирного решения в вопросе с Россией», — написали они.

Также журналисты отметили, что в настоящее время для Украины жизненно важно сохранить твердую поддержку Запада, особенно на фоне дорогостоящего и изнурительного контрнаступления, которое не привело к изменению ситуации в зоне СВО спустя два месяца.

В субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии пройдет встреча представителей ряда стран. Повестку мероприятия посвятили дипломатическому разрешению украинского кризиса.