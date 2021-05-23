Зеленский пригласил Макрона на бокал вина

Президент Франции Эммануэль Макрон на праздновании по случаю открытия террас кафе и ресторанов в Париже после длительного локдауна поднял бокал с вином. В этот момент в толпе кто-то крикнул: «Будьмо!». Макрон улыбнулся и ответил: «За Украину!».

Видео этого момента опубликовало посольство Франции на Украине. В ответ в официальном Twitter-аккаунте правительства Украины появилось приглашение: «Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина — в моем Киеве». Французский посол в Киеве Этьен де Понсен допустил, что, если ситуация с коронавирусом улучшится, Эммануэль Макрон может приехать с визитом на Украину в первом полугодии или летом текущего года.