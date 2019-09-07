Зеленский приехал в аэропорт Борисполь

Симоньян показала фотографию с освобожденными на Украине россиянами Подробнее

Отмечается, что Зеленский, приехав в Борисполь, сразу направится в VIP-терминал. Туда же прибыл глава глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители различных ведомств.

Сейчас украинские осужденные летят специальным бортом в Киев. Лайнер вылетел 7 сентября из московского аэропорта Внуково, куда украинцев привезли на автобусах из СИЗО «Лефортово».

Российская сторона также ожидает прибытия своих граждан, которые вылетели с Украины 7 сентября.

Процесс подготовки к обмену заключенными начался после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Точная дата обмена осталась неизвестной вплоть до 7 сентября. Накануне, 6 сентября, Зеленский подписал указ о помиловании российских граждан из списка обмена, а 5 сентября Путин заявил о завершении переговоров.