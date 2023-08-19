Мир 19 августа 2023, 12:07 Зеленский приехал с рабочим визитом в Швецию Зеленский прибыл в Швецию с визитом, чтобы обсудить усиление ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом. Темой переговоров с властями страны станет усиление ВСУ «на земле и в небе», уточнил он в своем Telegram-канале.

«Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере», — отметил Зеленский.

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Украинский лидер добавил, что также обсудит с премьером Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией евроинтеграцию своей страны и поднимет вопрос об общей безопасности в «евроатлантическом пространстве».

Переговоры, по словам Зеленского, будут обширными.

Президент Украины подчеркнул, что выражает личную благодарность Швеции за поддержку страны «в борьбе за свободу и независимость».

Ранее в Швеции заявили о планах направить Украине военную помощь в размере 313 миллионов долларов. В нее хотят включить боеприпасы и запасные части к уже поставленным комплексам вооружения.