19 августа 2023, 12:07
Зеленский приехал с рабочим визитом в Швецию
Зеленский прибыл в Швецию с визитом, чтобы обсудить усиление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом. Темой переговоров с властями страны станет усиление ВСУ «на земле и в небе», уточнил он в своем Telegram-канале.
«Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере», — отметил Зеленский.
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Украинский лидер добавил, что также обсудит с премьером Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией евроинтеграцию своей страны и поднимет вопрос об общей безопасности в «евроатлантическом пространстве».
Переговоры, по словам Зеленского, будут обширными.
Президент Украины подчеркнул, что выражает личную благодарность Швеции за поддержку страны «в борьбе за свободу и независимость».
Ранее в Швеции заявили о планах направить Украине военную помощь в размере 313 миллионов долларов. В нее хотят включить боеприпасы и запасные части к уже поставленным комплексам вооружения.
Владимир Зеленский
Швеция
Международные отношения
Украина
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