Мир 20 августа 2023, 13:38 Зеленский прибыл в Нидерланды Зеленский сообщил о прибытии в Нидерланды для обсуждения поставок F-16 Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой прибыл в Нидерланды. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Мы прибыли в Нидерланды вместе с первой леди и остальной командой. Нас ждут, как всегда, предметные разговоры с премьер-министром Марком Рютте», — написал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что главной повесткой встречи станет обсуждение поставок Украине многоцелевых истребителей F-16.

«Главный вопрос — F-16. Они необходимы для защиты украинского народа. Мы становимся все сильнее. Также в повестке — разговор о „формуле мира“ и саммите глобального мира», — добавил президент Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что пилоты ВСУ уже приступили к обучению на истребителях F-16. Он заметил, что в вопросе старта поставок пока что нет никакой ясности, писал RT.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявлял, что поставки F-16 Украине станут катастрофой для всего мира.